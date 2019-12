Kris Peeters die wordt "afgezet" en de "fluim" van het migratiepact: bekijk vijf fragmenten uit "Wissel van de macht"

In principe hebben CD&V en de N-VA genoeg aan elkaar om een Vlaamse regering te vormen. Maar intussen lopen ook de onderhandelingen over een federale regering. En daar is Open VLD nodig om De Wevers droomregering op de been te brengen. Gwendolyn Rutten van Open VLD stelt haar eisen: “We zijn één en ondeelbaar, in alle regeringen.”