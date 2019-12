15 graden midden december? "Uitzonderlijk zacht, maar geen record"

Ik schrok me een hoedje toen ik enkele dagen geleden op de radio het weerbericht hoorde. "Dinsdag 15 graden." Echt? Het is midden december.

Het is inderdaad een "uiterst zachte decemberdag", zegt VRT-weerman Frank Deboosere. "Sinds gisteravond is de temperatuur beginnen te stijgen en we zaten vanochtend al aan ongeveer 12 graden in Ukkel." De rest van de dag halen we op de meeste plaatsen, zoals voorspeld, 14 tot 15 graden.

En dat is toch flink wat hoger dan normaal, want de gemiddelde temperatuur voor midden december bedraagt zo'n 5 à 6 graden. "Dus vandaag zitten we daar losweg 8 tot plaatselijk misschien wel 10 graden boven."

Het zachte weer bij ons is een gevolg van de aanvoer van zeer zachte zuidelijke lucht. "Het is iets wat al een aantal dagen aan de gang is, maar vandaag wordt het hoogtepunt bereikt", zegt Deboosere.

Uitzonderlijk hoge temperaturen dus. Toch is die 15 graden geen dagrecord, zegt Deboosere. "Vier jaar geleden, op 17 december 2015, haalden we in Ukkel een maximumtemperatuur van 16 graden."