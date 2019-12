49 journalisten vermoord in 2019, laagste cijfer in 16 jaar

Tussen 1 januari en 1 december 2019 zijn er over de hele wereld 49 journalisten vermoord, het laagste aantal in 16 jaar. Dat staat in een rapport van Reporters zonder Grenzen, een ngo die zich inzet voor persvrijheid. De daling komt vooral doordat steeds minder journalisten verslag uitbrengen vanuit oorlogsgebied. In de gebieden waar er geen oorlog is, blijft het aantal vermoorde journalisten hetzelfde.