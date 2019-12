Nieuwe actiedag met betogingen en stakingen in Frankrijk

In Frankrijk was er opnieuw een actiedag met stakingen in verschillende sectoren en betogingen op verschillende plaatsen. Alle vakbonden hadden tot de actie opgeroepen.

In Parijs is een nieuwe massabetoging gehouden tegen de pensioenhervorming. Tienduizenden werknemers uit tal van sectoren zijn op straat gekomen: spoorwegarbeiders, ziekenhuispersoneel, leerkrachten, personeel uit de energiesector, tot zelfs de magistraten en de advocaten toe. Aan het eind van de betoging waren er wat relletjes. Betogers gooiden met projectielen naar de politie, en die reageerde met traangas.

Volgens de vakbond CGT waren er in Parijs 350.000 betogers, en in heel Frankrijk zelfs 1,8 miljoen. Het Franse ministerie van binnenlandse zaken houdt het op ruim 600.000 betogers voor het hele land.