Bart Tommelein is kandidaat-voorzitter Open VLD: "Rust moet terugkeren in de partij"

"Ik stel me kandidaat nog voor de race is geopend, omdat ik het hoog tijd vind dat de rust terugkeert in de partij", zegt Tommelein aan De Tijd. "Er is de voorbije weken een sfeer ontstaan van kamp x tegen kamp y, waarbij iedereen een etiket opgeplakt kreeg van goeie of slechte liberaal. Wel, de partij heeft geen kampen en klieken nodig, maar moet uitgaan van wat ons bindt. Dat is het liberalisme, een ideologie die vandaag springlevend is, want alle mensen willen meer dan ooit hun eigen keuzes maken."