België stijgt vijf plaatsen op index gendergelijkheid

De Scandinavische landen voeren de rangorde opnieuw aan: IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden zijn goed voor de top vier. Op vijf staat Nicaragua, gevolgd door Nieuw-Zeeland, Ierland, Spanje, Rwanda en Duitsland. Frankrijk bezet de 15de stek, Groot-Brittannië staat op plaats 21 en buurland Nederland duikelt elf plaatsen naar beneden en eindigt als 38ste op de lijst. Helemaal onderaan bengelen Pakistan (151), Irak (152) en Jemen (153).

Voor de rangschikking baseert het WEF zich op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen op vlak van economische participatie, politiek empowerment, gezondheid en onderwijs. België doet het vooral goed wanneer het aankomt op onderwijs en staat in deze subcategorie op een gedeelde eerste plaats, samen met nog 34 andere landen. Het laagst scoren we op gezondheid en levensverwachting, waar België de 86ste plaats bekleedt. Ook inzake economische participatie (54) is er flink wat ruimte voor verbetering. Dat is vooral te wijten aan het loonverschil tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk bij ons, zo blijkt uit de indicatoren. In de subcategorie politiek empowerment staat ons land gerangschikt als 34ste, onder meer door een ondervertegenwoordiging aan vrouwelijke ministers.