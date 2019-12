Boeren protesteren op gemeenteraad Gent tegen verkoop landbouwgrond

Heel wat boeren uit Gent vrezen dat ze binnenkort hun landbouwgrond zullen kwijtspelen aan grote investeerders omdat de stad gronden wil verkopen. “Voor alle duidelijk verkopen we niet alleen maar landbouwgrond”, nuanceert schepen Sami Souguir (Open VLD).

Samenwerken

“Wij zijn als boerenforum ervan overtuigd dat we met onze landbouwgronden samen met de stad iets kunnen betekenen”, zegt Wim Moyaert van het Boerenforum. “Het recht van iedere burger is om goede voeding te hebben en ik denk dat we daarvoor onze publieke gronden moeten gebruiken. Zo kunnen we de boeren ook massaal weer op het veld krijgen en ik denk dat de stad daar haar steentje in kan bijdragen.”

Geen gronden binnen de stad

“Gronden binnen de stad Gent worden niet verkocht”, reageert schepen Sami Souguir. "Daar hebben we een stop op gezet. Gronden bij aangrenzende gemeenten gaan we ook niet verkopen. We hebben dus wel degelijk oor naar mogelijke landbouwexperimenten rond de stad. Niet alles wat wij voorstellen om te verkopen zijn landbouwgronden. Er zijn ook bouwgronden en hoeves.”

Investeren in betaalbaar wonen

De stad Gent wil het komend jaar 90 miljoen euro investeren in patrimonium om betaalbaar wonen mogelijk te maken. “Daarom moeten we breed patrimonium, en niet enkel landbouwgrond, verkopen ter waarde van 30 miljoen euro als bijdrage voor die 90 miljoen euro”, zegt schepen Sami Souguir nog. “We verkopen het om vervolgens te investeren. Maar we hebben ook een aantal landbouwgronden rond de stad die we vrijhouden voor experimenten. Dat sluiten we zeker niet uit.”

“We snappen dat de stad ook andere dingen moet doen", reageert het Boerenforum hierop. "We snappen dat er bijvoorbeeld woningen moeten bijkomen, maar ik denk dat er ook andere manieren zijn om dat te financieren. Wij hebben onze grond broodnodig om aan goede landbouw te doen.”