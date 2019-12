Bulgaarse inbrekersbende opgerold die gestolen werkmateriaal op tweedehandssites verkocht

De Antwerpse federale gerechtelijke politie heeft maandag een reeks huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen. Deze maakte deel uit van het onderzoek naar een groep Bulgaren die zich bezighield met diefstallen op werven en uit lichte vrachtwagens in het hele land.

Tweedehands

Tijdens die huiszoekingen heeft de politie zo’n 2.000 gestolen werktuigen, cash geld en enkele voertuigen in beslag genomen. In juni deden ze ook al een huiszoeking waarbij ze zo’n 550 werktuigen vonden. De gestolen goederen werden door de dievenbende doorverkocht op tweedehandssites. De politie gaat de spullen die in beslag werden genomen, teruggeven aan de rechtmatige eigenaars.

Acht verdachten zijn opgepakt door de politie. Vijf van hen moeten voorlopig in de cel blijven.