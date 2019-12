Charlie Magazine stopt er definitief mee: "Liever in schoonheid afscheid nemen dan stilletjes uit te doven"

De inkomsten die Charlie Magazine uit zijn abonnees haalt, zijn niet voldoende om de werking te garanderen. “We willen ook niet inboeten aan kwaliteit of onze redacteurs vragen om gratis te werken. Daarom hebben we besloten dat we liever in schoonheid afscheid nemen dan stilletjes uit te doven. We vinden het zelf doodjammer, maar zien geen oplossing meer. Een onafhankelijk medium uitbouwen zonder structurele steun van een grote partner of van de overheid, is in Vlaanderen vandaag quasi onmogelijk”’, verduidelijkt Daelemans.

Ze benadrukt ook dat ze niet willen blijven hangen in bitterheid en teleurstelling. “Nadat all the feels gepasseerd zijn, blijft bij ons vooral een gevoel van fierheid over. Maar waar we misschien het meest fier op zijn, is dat we vijf jaar lang een plek hebben gecreëerd voor mensen die zichzelf nergens anders terugzagen."