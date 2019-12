Delegatie sultan van Oman vertrokken uit Leuven, hotel schenkt voedsel aan ontmoetingshuis voor kansarmen

De directie van The Fourth heeft inmiddels beslist om het voedsel, dat voor het gezelschap was gekocht voor de periode tot eind januari, over te maken aan Poverello. Deze organisatie baat in de Leuvense Sint-Maartensstraat een ontmoetingshuis uit dat gerund wordt door vrijwilligers en waar dagelijks een 100-tal kansarmen tegen een goedkope prijs komen eten.



Bij het hotel is er grote tevredenheid over het verblijf van de delegatie. Alles werd correct afgehandeld en het hotel werd zeer net achtergelaten. The Fourth is ook positief gestemd over de collegialiteit van de andere hoteliers in de stad die de klanten overnamen, van wie de boeking wegens het verblijf van de sultan moesten worden afgezegd. Het hotel blijft overigens gesloten tot eind januari, tijd die men zal gebruiken voor onderhoudswerken.