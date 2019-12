Dit staat in preformateursnota Demotte en Bourgeois: "Verschillen tussen PS en N-VA te groot voor samenwerking" 

Onze redactie kreeg de preformateursnota van Demotte en Bourgeois inmiddels in handen. Niet langer dan 4 pagina's is hij, waarvan de helft opgaat aan het schetsen van de budgettaire en economische situatie van ons land. In de andere helft bespreken Demotte en Bourgeois de standpunten van de verschillende partijen over verschillende prioritaire politieke thema's.

Zonder de N-VA en de PS bij naam te noemen, winden ze er geen doekjes om: over bijna geen enkel thema konden ze overeenkomsten bespeuren. "We merken grote verschillen tussen enerzijds partijen die de hervormingen van de voorbije regeringen willen uitdiepen en opvoeren en anderzijds partijen die die hervormingen in vraag willen stellen", schrijven de twee preformateurs.