Eén jaar zonder regering: staat het land op instorten of maakt het allemaal niet veel uit?

We hebben in België wel wat ervaring met Lopende Zaken, en die is niet noodzakelijk negatief. Toen we in 2009 en 2010 541 dagen lang geen regering hadden, haperde het land amper. Het parlement stemde een strengere Snelbelgwet en een hardere aanpak van schijnhuwelijken, en we deden mee aan de bombardementen op Libië, terwijl de uittredende regering onder Yves Leterme de bankencrisis afhandelde.

Tegelijkertijd kwam België beter uit de financieel-economische crisis dan de buurlanden. Al was dat ook omdat de regering-Leterme geen beslissingen mócht nemen en niet meestapte in de bezuinigingsdrang die toen in zo veel andere landen behoorlijk nefast voor de economie bleek te zijn.