1 trein op de 3 zal tijdens de spoorstaking van donderdag rijden

Een trein op de drie zal rijden tijdens de treinstaking die voor donderdag aangekondigd is. Dat meldt de NMBS. Het gaat om de helft van de IC-treinen en een derde van de L- en S-treinen. De meeste P-treinen, de treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits, rijden niet. In een aantal kleinere stations zullen tijdens de staking amper of geen treinen stoppen.