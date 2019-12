De remedie tegen eenzaamheid: de spontane babbel "op den dorpel"

Voor de gein hadden we een olijke selfie bij het bericht gestopt, omdat de factor herkenbaarheid altijd helpt. Maar de respons op dat spontane charmeoffensief was quasi nihil. Onze directe buren, die we al gekruist hadden, namen de uitnodiging in dank aan. Het contact met die mensen is op vandaag zeer oké en ook van verder in de straat/omgeving komt er nu geregeld volk over de vloer. Ons netwerk is langzaam gegroeid en daar zijn we bijzonder blij om.