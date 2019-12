Exoplaneet HD 49674 b heet voortaan Eburonia (met dank aan de Belgen)

Nervia en Eburonia bevinden zich op meer dan 130 lichtjaren van de aarde, in het sterrenbeeld Voerman of Auriga. De exoplaneet Eburonia (toen nog HD 49674 b) werd ontdekt in 2002. Ze is een gasreus die 10 keer lichter is dan Jupiter en relatief dicht bij haar moederster staat. Haar afstand tot Nervia is maar 6 procent van de afstand tussen de aarde en de zon.