Minister uit Estland noemt Finse premier "verkoopsmeisje", Estse president excuseert zich

De president van Estland, Kersti Kaljulaid, heeft zich via haar Finse collega Sauli Niinistö geëxcuseerd bij Marin. Helme, die de uitspraken deed, zit voor de eerste keer in een coalitie in Estland. De oppositie heeft zijn ontslag geëist, en dreigt een motie van wantrouwen in te dienen als hij niet zelf opstapt.