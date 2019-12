Franciscus heft "pauselijk geheim" op, geestelijken moéten nu meewerken in misbruikdossiers 

Paus Franciscus heeft opnieuw een verandering aangekondigd in de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk omgaat met gevallen van seksueel misbruik. Door de opheffing van het pauselijk geheim stelt Franciscus het heel duidelijk: zwijgen kan niet meer. In geval van misbruik, moet alles wat iemand weet ook gezegd worden. Dat moet leiden tot meer transparantie, iets wat slachtoffers en hun advocaten al lang vragen.

"Helemaal nieuw is het niet. De wet was er al, de meeste geestelijken werkten ook al mee in zulke gevallen", zegt kerkjurist Rik Torfs. "Maar er waren er toch, onder meer enkele bisschoppen, die steunden op het pauselijk geheim, om niet mee te moeten werken in burgerlijke procedures. Er heerste onduidelijkheid over en nu heeft Franciscus met een "intentie" (een interpretatie van een kerkelijke wet, red) alles helder gesteld. Niemand kan en mag nog zwijgen."

"Het is een moeilijk jaar geweest voor de paus. Hij heeft weinig successen geboekt en op het vlak van de aanpak van seksueel misbruik heeft hij toch wel wat kritiek gekregen. Ook de synode dit najaar was té sensibiliserend, ze miste daadkracht en durf. Met deze opheffing van het zogenoemde pauselijk geheim wil hij duidelijk een inhaalbeweging maken."

Is de paus dan toch minder progressief dan velen denken? "Neen, hij wil absoluut zaken veranderen. Maar in zo'n groot instituut als het Vaticaan is goede wil niet goed genoeg. Je moet ook je functionarissen meekrijgen. En wanneer dat alleenstaande mannen van rond de 70 zijn, blijkt dat niet het type mens te zijn dat snel van gedacht verandert", besluit Torfs.