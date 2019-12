Geïnterneerden FPC Gent en Antwerpen brengen dichtbundel uit

Een dichtbundel met teksten van niet-professionele dichters of schrijvers is niet meer zo uitzonderlijk. Maar voor mensen die binnen de muren van een forensisch psychiatrisch centrum zitten is het wel uniek. Het gaat om mensen met een psychisch probleem die door een misdrijf dikwijls eerst in de gevangenis belandden, en nu in een FPC zitten – een forensisch psychiatrisch centrum. En schrijven is voor hen dikwijls een manier om vragen en problemen te verwoorden en te verwerken. Als die teksten ook buiten de muren geraken, kunnen die het beeld van de geïnterneerden veranderen en zo hun terugkeer in de samenleving iets makkelijker maken.

“De lezer uit balans brengen”

Het voorwoord is van oud-stadsdichter van Gent David Troch en de Nederlandse dichter Ingmar Heytze. Volgens hen zijn sommige teksten zo heftig dat ze de lezer moeiteloos uit balans duwen, en onder de huid kruipen. Voor sommigen die in het FPC verblijven is schrijven een ideale manier om hun diepste emoties vorm te geven.

“Ik kan er frustraties, boosheid en andere emoties in kwijt”

Dries bijvoorbeeld (zie foto bovenaan) schrijft al langer teksten voor muzieknummers, ook vóór hij binnen de muren zat: “Vroeger waren die teksten leuker, soms met humor. Nu zijn ze zwaarder en komen ze van dieper. Het is een manier om frustraties en boosheid van mij af te schrijven. Maar ik schrijf ook over mooie gevoelens, zoals voor een vrouw. Die geven dan vlinders”. Dries bracht dan ook zijn nummer ‘Vlinders’ tijdens de voorstelling van de dichtbundel. Hij begeleidde zichzelf op de gitaar.

Jason is een ‘rapper’, en bracht zijn tekst dan ook al rappend. “Je moest es weten welke ellende ‘k mee moet dragen” is een zin uit zijn nummer. Ook voor hem is het belangrijk teksten te kunnen schrijven. Hij doet het bijna elke dag. “Ik was ook blij dat ze mij vroegen om mee te werken aan de dichtbundel. Dat is wel belangrijk dat meer mensen mijn teksten kunnen lezen en horen. Ik had wel stress om het nummer te brengen, maar het is toch gelukt.”

De dichtbundel ‘Stil blijven is geen daad' is vanaf januari te bestellen via de webshop van Skribis. De opbrengst ervan gaat helemaal naar het ondersteuningsfonds voor patiënten.