Gentse studenten richten nachtelijke studieplek in voor medestudenten: "Worden goed verzorgd en het is heel stil"

"Ik ben personenbelasting aan het studeren en dat gaat 's nachts beter," zegt een student die ijverig zit te blokken als onze reporter 's nachts de sfeer gaat opsnuiven. "Ik word gerust gelaten en ga nu 's morgens nog even slapen, dan naar de les en daarna kom ik weer studeren."

Een andere studente heeft de vakken anatomie en fysiologie bij zich. Zij studeert 's nachts omdat het dan heel stil is, "en ik heb eten en drinken." Het positieve is ook de sociale controle, "je ziet anderen blokken en dat stimuleert om zelf ook verder te doen."

Afstudeerproject

Organisatoren Tess Coppens en Anton Velghe hebben de nachtelijke studieplek in Gent in het ICC opgestart als afstudeerproject aan de Arteveldehogeschool. "We zitten in ons laatste jaar Event- en Projectmanagement. We hebben gelukkig zelf nog maar weinig examens", daardoor kunnen ze zich volop op hun project storten.

Goed gesoigneerd

Studenten in de blok worden graag verwend en daar hebben Tess en Anton ook oog voor. "Tess staat achter de bar en ik doe de administratie," zegt Anton. "En er is eten verkrijgbaar", voegt Tess eraan toe. "We hebben veel in de keuken, van chocola en chips tot soep en spaghetti."

De nachtelijke studieplek was deze nacht voor het eerst open. De eerste nacht zijn er 45 studenten langs gekomen en er is plaats voor 75. Via de Facebookpagina Nachtuil kunnen studenten hun plaats reserveren. Nachtuil is open tot 7 januari.