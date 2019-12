Grote schade aan overweg in Hoboken: ook deze ochtend geen treinen tussen Antwerpen en Puurs

Maandag rond 16u20 heeft een vrachtwagen die te hoog geladen was de bovenleidingen en de slagbomen beschadigd aan de overweg op de Berkenrodelei in Hoboken. Er konden daardoor de hele avond geen treinen rijden tussen Antwerpen Berchem en Puurs. Ook dinsdagochtend rijden er voorlopig geen treinen.

Vervangbussen

“De herstellingswerken zijn volop bezig”, zegt Frédéric Petit van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. “Het is makkelijker om de schade te herstellen aan beide sporen tegelijkertijd. Daarom rijden er in beide richtingen voorlopig geen treinen.” Er zijn wel vervangbussen voorzien. In de loop van de voormiddag zouden de treinen weer moeten rijden.