Hoe het schaamhaar van Adam en Eva de geschiedenis van "Het lam gods" bepaalde

Adam en Eva staan naakt en zeer levensecht afgebeeld op "Het lam gods". Ze bedekken hun geslachtsdelen met de handen en een vijgenblad, maar niet al hun schaamhaar is verborgen. De gebroeders Van Eyck schilderden het zichtbare schaamhaar minutieus, bijna haar per haar. Het schilderen van naakten is van alle tijden in de kunst, maar schaamhaar was vaak taboe, al verschilde dat van periode tot periode.

Het schaamhaar zorgde ervoor dat "Het lam gods" in zijn bestaan werd gecensureerd, overschilderd of verborgen. Het hoogtepunt van preutsheid was het jaar 1861. Toen kocht de Belgische staat de panelen met Adam en Eva die vervolgens naar een Brussels museum verhuisden. Victor Lagye schilderde een kopie met een aangeklede versie van Adam en Eva. De museumbezoekers kregen de stamouders te zien, gehuld in dierenhuiden.