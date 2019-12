Hoe realistisch is "geen plastic meer" bij fruit en groenten in de supermarkt?

Toch is de trend bij supermarkten om het met minder plastic verpakkingen te doen ingezet. Ook supermarktketen Carrefour strijdt actief tegen plastic en heeft een aantal verpakkingen herdacht. "Bij sommige biogroenten en -fruit doen we het zonder verpakking en geven we aan met een laserdruk dat iets bio is," zegt Marco Demerling van Carrefour. Supermarkten zijn verplicht om bio duidelijk te onderscheiden van gewone groenten en fruit.

De test, en ommekeer, bij Delhaize kwam er op vraag van klanten die minder plastic willen en werkt blijkbaar ook inspirerend. “Deze appels zijn nog wel verpakt in plastic,” wijst Roel Dekelver van Delhaize naar een rijtje Pink Ladies. “Maar door ons voorbeeld zal de producent hiervan in 2020 ook de overstap maken naar een kartonnen verpakking."



“We zijn er nog niet helemaal, het is een evolutie,' geeft Dekelver toe. "De aardbeien bijvoorbeeld zitten nog wel in een plastic schaaltje, net zoals de kiwi’s. Maar dat gaat veranderen, de kiwi’s komen net als de druiven in kartonnen zakjes. Sinds de test hebben we dit jaar al meer dan 2000 ton plastic bespaard. Het is dankzij de leveranciers en het momentum dat iedereen bezig is over duurzaamheid en de planeet bezig is, dat we echt iets veranderen kunnen hebben."

"Vroeger boden we 70 procent van groenten en fruit aan in plastic en 30 procent in bulk. Nu zitten we aan het omgekeerde: 70 procent in bulk of in een duurzame verpakking, en 30 procent in plastic."