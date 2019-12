"Ik had misschien beter wat gewacht, vooraleer ik uit mijn dak ging"

Nyekachi Douglas op nieuwswebsite Jamaica Observer: "Ik ben nu eenmaal een erg uitbundig persoon. Ook al probeer ik op bepaalde momenten mijn emoties in te tomen, toch blijft dat moeilijk voor mij."

"Ik besef nog niet goed waarom ik zo gereageerd heb. En misschien was het beter geweest dat ik daarmee een tiental minuten gewacht had, nadat ze haar kroontje dus ontvangen had. Ja, ik had beter gewacht tot we van het podium af waren, alvorens ik helemaal uit mijn dak ging. Achteraf gezien heb ik zoiets van: je had jezelf beter wat in toom gehouden."

"Ik riep haar toe: "Zie je wel. Ik heb het je nog zo gezegd." Terwijl ze het allemaal niet kon vatten, zei ik: "Jawel hoor. Jij hebt gewonnen." Iedereen rondom haar was ervan overtuigd dat ze zou winnen. En dat probeerde iedereen dan ook duidelijk te maken."

"Ik ben zo blij voor Miss Jamaica. Mocht zij niet gewonnen hebben, dan zou ze even blij geweest zijn voor de winnares als ik voor haar was. Ze is een echt voorbeeld voor andere vrouwen, waar dan ook."

"Ik heb nooit het gevoel gehad dat deze verkiezing een competitie is. Iedereen praatte met elkaar, gaf elkaar kracht om het beste ervan te maken. Ik had het gevoel dat we constant samenwerkten om alles tot een goed einde te brengen. Ik ben echt wel blij dat ik dit heb kunnen meemaken."

