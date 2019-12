Is "blauw licht" nu slecht voor je slaap of niet?

Iedereen heeft een dagelijks terugkerend, biologisch slaap-waakritme dat loopt over ongeveer 24 uur. Ons lichaam reageert op elementen in onze leefomgeving, zodat het wakker is overdag, en slaperig 's avonds en 's nachts. Wetenschappers noemen dat het circadiaans ritme, in de volksmond is dat onze biologische klok. En die bepaalt mee ons slaappatroon, onze lichaamstemperatuur, immuunsystemen en zelfs de vrijgave van hormonen. Onze biologische klok is dus heel belangrijk.