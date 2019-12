Jumbo neemt Hema-winkels in grote steden over (en Hema komt op het truitje van Wout Van Aert)

Dat de Nederlandse winkelketens Jumbo en Hema gaan samenwerken, was al eerder bekend. Maar vandaag hebben ze meer details vrijgegeven over de deal. In eerste instantie gaat Jumbo 17 Hema-winkels overnemen, voornamelijk in grote steden in Nederland en België.

Waar precies is nog niet geweten, maar in België gaat het om twee Hema-winkels. Op de plekken waar Hema’s Jumbo’ worden is het wel de bedoeling dat er een nieuwe Hema-winkel wordt geopend.

Naast de overname van de Hema’s gaan alle Jumbo-supermarkten in Nederland en België stapsgewijs artikelen van Hema verkopen. Jumbo en Hema zullen ook in zes stations een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen, waarbij Jumbo de voeding voor zijn rekening neemt. Financiële details van de deal worden niet vrijgegeven.