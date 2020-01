Hoe evolueerde Jozef van "loser" naar "nieuwe man"? En waren er vroedvrouwen bij? Ken uw kerststal dankzij expo in Leuven 

Dezelfde ezel uit de stal zou door Jozef en Maria ook gebruikt zijn voor hun vlucht naar Egypte. Ze vluchtten voor koning Herodes die alle borelingen wilde afslachten nadat hij van de drie wijzen had gehoord dat er een concurrerende "koning der Joden" was geboren. Die kindermoord wordt nog altijd herdacht op het feest van de "onnozele" (of onschuldige) kinderen op 28 december. Ook toen Jozef en Maria drie jaar later terugkeerden uit Egypte gebeurde dat met dezelfde trouwe ezel.

Parcum illustreert dat dat met enkele beeldengroepen uit een kloostercollectie over de kindertijd van Jezus of in oud Nederlands de "Kindsheid Jesu". Ook die term komen we nog tegen als naam voor katholieke scholen of woonzorgcentra.

Lees verder onder de foto: