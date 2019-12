Koekelare start voedselbedeling: "Meer en meer mensen hebben geen geld genoeg voor eten"

Hoe die voedselbedeling er concreet zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel vaststaat is dat de gemeente de oude pastorie zal gebruiken. "Er is daar een grote garage waar we al het voedsel kunnen stockeren", zegt de schepen. "Het is ook de bedoeling dat we aan de handelszaken in de buurt, bij de bakker bijvoorbeeld, vragen om hun voedseloverschotten aan ons te schenken."

Recent probleem

De laatste jaren kloppen meer en meer mensen in armoede aan de deur van het Sociaal Huis aan. "Het valt ons op", vervolgt de schepen. "Ik ben al zeven jaar schepen, maar het is nog maar de laatste twee, drie jaar dat mensen ons meer en meer naar eten vragen. Dat ze dus niet meer in die basisbehoefte kunnen voorzien. De mensen zien trouwens dat de buurgemeenten al voedsel uitdelen, zoals Ichtegem en Diksmuide. Dus kunnen we niet achterblijven." Hoe frequent de voedselbedeling zal zijn is nog niet duidelijk. "Toch minstens een keer per maand, maar liefst meer", besluit de schepen.