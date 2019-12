Restauratie "Lam gods" na 3 jaar eindelijk voltooid: bekijk hier beelden van het verbluffende resultaat

De vier panelen van het Lam Gods die de voorbije drie jaar gerestaureerd werden, zijn klaar. De restaurateurs verwijderden grote overschilderingen waardoor we nu voor het eerst in meer dan 400 jaar de echte schilderijen kunnen zien zoals de gebroeders Van Eyck ze geschilderd hebben. Net op tijd om in het Van Eyck-jaar, dat in januari start, te schitteren in de Sint-Baafskathedraal in Gent. De andere gerestaureerde (buiten)panelen zullen te zien zijn tijdens de tentoonstelling "Van Eyck. Een optische revolutie".