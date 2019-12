Nederlandse politie arresteert nog eens 6 verdachten in zaak mocromaffia

Taghi, geboren in Marokko, is gisteren gearresteerd in Dubai. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven. Hij wordt er onder meer van verdacht achter een reeks liquidaties te zitten, onder meer die van advocaat Derk Wiersum. Die stond spijtoptant Nabil B. bij in de zaak tegen Taghi. Eerder was ook de broer van de spijtoptant al geliquideerd.

Volgens politiechef Jamal Al Jallaf zal Taghi inderdaad aan Nederland worden uitgeleverd. Al Jallaf was betrokken bij de arrestatie van Taghi in Dubai. "Hoe lang het gaat duren weet ik niet", zegt hij aan het nieuwsmagazine Nieuwsuur. "Maar als alle juridische procedures hier via de openbaar aanklager zijn voltooid, in samenwerking met de Nederlandse politie, dan zal Taghi aan Nederland worden uitgeleverd."