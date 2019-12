6 procent besparen op Vlaams Parlement en partijdotaties: partijen akkoord, maar Open VLD wil verder gaan

Bovendien startte de N-VA een campagne op waaruit moest blijken dat Open VLD dwarslag bij het voorstel om de partijdotaties te verlagen. "Dit is een schromelijke vertekening van de realiteit. Ik was daarmee niet gediend", zegt Schiltz in "De afspraak". "Ik heb van mijn coalitiepartner - of een aantal mensen bij hen - vernomen dat dit eigenlijk niet de bedoeling was en dat het er wat over was. Ze hebben zich geëxcuseerd dat het te fors was."

Schiltz was naar eigen zeggen zeer boos. "Daarom dat ik vandaag forser heb uitgelegd waarover het gaat en donderdag een voorstel neerleg om verder te gaan in de besparing."