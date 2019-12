Pakistaanse ex-president Pervez Musharraf ter dood veroordeeld wegens hoogverraad

Pervez Musharraf kwam in 1999 aan de macht in zijn land na een militaire staatsgreep. In 2001 benoemde hij zichzelf tot president. Hij bleef dat tot 2008. Tijdens zijn bewind was hij een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten in hun "war on terror".

Tijdens de laatste jaren van zijn bewind, kwam Musharraf in aanvaring met de rechterlijke macht omdat hij naast zijn presidentschap ook aan het hoofd van het leger wilde blijven. In 2007 riep Musharraf uiteindelijk de noodtoestand uit, schortte de grondwet op en plaatste verschillende rechters onder huisarrest. Musharraf wilde zo wettelijke procedures tegen zijn heerschappij vermijden.

Daarvoor is hij nu door een antiterrorismerechtbank in Islamabad veroordeeld na een jarenlange rechtszaak. Musharraf was overigens geen enkele keer aanwezig in de rechtbank. Hij verliet Pakistan in 2016 voor medische verzorging en leeft momenteel in ballingschap in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten.