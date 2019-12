Plannen voor derde rijstrook op groot deel van E313 in Limburg

De extra uitbreidingen zijn nodig, omdat ons wegennet aan het dichtslibben is, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD): "Er zijn vandaag heel wat fileproblemen op verschillende plaatsen op de E313 en ook op de E314 in Limburg. Vandaar de studie of er een derde rijstrook of een spitsstrook kan aangelegd worden."

Studies

Op de E314 is de studie al lopende, er wordt onderzocht of er een derde strook kan komen tussen Heusden-Zolder en Genk centrum. Op de E313 zal onderzocht worden of dat ook mogelijk is tussen Ham en Beringen en tussen Heusden-Zolder en Hasselt-West. In de loop van 2020 worden de studies besteld. "Wanneer daaruit blijkt dat een extra strook nodig is", zegt Peeters, "dan kan er ten vroegste in 2021 of 2022 over de nieuwe strook gereden worden."

Old school

Mobiliteitsexpert Kris Peeters van de UHasselt vindt een verbreding van de snelweg geen goed idee en noemt het een typische 'old school'-aanpak. "Als mobiliteitsexperten moet we dat altijd maar blijven herhalen. Extra capaciteit op de weg lost het fileprobleem maar heel even op. Want al gauw komen er dan extra auto's bij op de weg. En uiteindelijk eindig je met een bredere en langere file dan vroeger. Dat is nu eenmaal de zogenaamde filewet. En die extra auto's veroorzaken ook in steden en gemeenten voor meer mobiliteitsproblemen."

Alternatieven

Maar minister Peeters wil op meer inzetten dan autosnelwegen alleen. "Enerzijds moeten we investeren in de weginfrastructuur, dus de capaciteit en het onderhoud. Maar we moeten ook werken aan de alternatieven: de fietswegen en de waterwegen." De minister wil al het mogelijke doen om mensen te laten kiezen voor een ander vervoersmiddel dan de auto of de vrachtwagen. "Ik geloof in de combimobiliteit, waarbij mensen kiezen voor duurzame alternatieven."