Politie krijgt "snelleresponsteam" tegen cyberaanvallen

Er worden, voor alle duidelijkheid, geen extra mensen aangeworven voor het nieuwe team. Dat zal bestaan uit speurders die nu al gespecialiseerd zijn in cybercriminaliteit. De leden van het team zullen ook niet fysiek samen zitten. Maar als er infrastructuur, grote bedrijven of sectoren worden aangevallen, dan zullen ze in actie treden, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V): "In elke politiezone is er minstens één iemand die zulke cyberaanvallen moet opvolgen. Nu komt er een structuur bij met mensen die zo'n aanval onmiddellijk moeten beheersen, hem tegenhouden en in kaart brengen van waar de aanval komt. Vroeger werkten de diensten voor een stuk naast elkaar, en nu zullen ze beter kunnen samenwerken. Het gaat om gespecialiseerde speurders die een pool gaan vormen."

Concreet zal het team niet ingezet worden voor elke vorm van cybercriminaliteit, maar alleen bij incidenten die grote gevolgen hebben voor de veiligheid van ons land.

Volgens de minister zal er in de toekomst nog meer werk worden gemaakt van de aanpak van online misdaad: "We hebben een benadering uitgewerkt, samen met de federale politie: het 'blue online'-gebeuren. Bij de nieuwe mensen die we aanwerven bij de politie zullen we extra zoeken naar specifieke profielen die kunnen helpen bij de strijd tegen cybercriminaliteit."

De leden van het team hebben begin deze maand al een eerste opleiding gekregen.