Politici als luieriken afschilderen, is goedkoop en onterecht

U stelt vast dat het ondernemingsklimaat in België “fnuikend” werkt en dat dat armoede in de hand werkt. Ik heb er alle begrip voor dat u als ondernemer graag genoten had van een voordeliger regime. Maar het huidige Belgische bedrijfsklimaat is het gevolg van jarenlange politieke richtinggeving door het electoraat over hoe schaarse middelen ingezet moeten worden, eerder dan wanbeleid door wereldvreemde, arrogante politici die liever in hun luie zetel televisie kijken in plaats van het land besturen.