Geen project mogelijk voor paars-geel? Ik geef er u één!

Het mooie is dat deze inhoudelijke convergentie tussen de PS en de N-VA exact zou zijn wat nodig is om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen en Wallonië omhoog te krijgen. Het grote probleem van onze arbeidsmarkt is immers niet zozeer dat er te weinig jobs gecreëerd worden, of dat er te veel werkzoekenden zijn, maar wel dat een heel grote groep van onze bevolking inactief is. Dat wil zeggen: niet aan het werk, maar ook niet op zoek naar een baan. 1 op de 4 20- tot 64-jarigen zit in die situatie, een statistiek waarmee we echt het verschil maken met het buitenland.

Willen we de werkzaamheidsgraad verhogen, dan zullen we dus de poorten richting de inactiviteit (met onder andere de vervroegde uittrede richting het pensioen) beter moeten bewaken én werken meer laten lonen om de huidige inactieven richting de arbeidsmarkt te verleiden.