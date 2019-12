Spaanse bende opgerold die transseksuelen dwong om zich te prostitueren, ook in ons land

De slachtoffers van de bende waren transseksuele mensen uit Zuid-Amerika, voornamelijk Colombia. Ze werden door de leidster van de bende benaderd in hun thuisland, waar ze in armoede leefden, of uitgesloten werden door hun genderidentiteit. Aangezien de bendeleidster zelf transseksueel is, kon ze het vertrouwen van de slachtoffers winnen en hen een beter leven beloven in Spanje. Maar eenmaal ze daar aankwamen, werden ze gedwongen om zich te prostitueren.