Royals op zondag: vrouwen imponeren met rolgebak en bolognaisesaus en nee, toch liever geen Spice Girls

We brengen u elke zondag wat er leeft bij royals in binnen- en buitenland. Enkele royals bevonden zich deze week al in kerstsfeer. De Britse prins William en Kate Middleton gingen op pad met baklegende Mary Berry en maakten samen een kerstige roulade (een rolgebak). Koning Filip en koningin Mathilde schoven mee aan voor een kerstlunch tussen de gasten van opvangtehuis Les Sauverdias. De Nederlandse koning Willem-Alexander liet op de radio merken dat hij geen fan is van de Spice Girls, terwijl dochter Amalia met vrienden werd gespot in het parlement. En nee, ze bleek niet in de tribune te zitten voor een schooltaak. In Bhutan maakte koning Jigme van zijn jaarlijkse toespraak gebruik om de komst van een tweede spruit aan te kondigen.