Skater wordt blind en ontwikkelt skatetechniek met blindenstok

Ryusei Ouchi haalt diep adem terwijl hij met zijn blindenstok de randen van de ramp aftast. Toen hij 7 was, kreeg hij een oogziekte, waardoor zijn zicht steeds sneller achteruitgaat. Toch is Ouchi sinds zijn 15 jaar een fervent skater, ook al is hij intussen bijna blind. Hij begon zich stilaan de contouren van de zaal en de opstelling van de elementen eigen te maken, en gebruikt sinds kort ook een stok. De nu 19-jarige Japanner denkt er niet aan zijn sport op te geven: "Ik wil trots blijven op wat ik doe, en dat wil ik ook uitdragen".