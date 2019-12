Sociale huisvestingsmaatschappij "Schaarbeekse Haard" niet verantwoordelijk voor dood zwangere vrouw

De echtgenoot van het slachtoffer is zwaar teleurgesteld in het vonnis. “Hij heeft verklaard op het proces dat hij overleefde, niet leefde”, zegt zijn advocaat Bernard Burhin. “Dit is een zware klap die hij te boven moet komen. Ik moet uitleggen dat de Schaarbeekse Haard, ondanks de fouten die ze gemaakt heeft, een gaatje heeft gevonden en de vrijspraak heeft gekregen. We zullen het vonnis bestuderen vooraleer we beslissen om eventueel in beroep te gaan. Mogelijk vragen we alsnog een schadevergoeding, maar dat bekijken we later."