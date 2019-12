Lage-emissiezone in Gent brengt al bijna 420.000 euro op aan uitzonderingen

In Gent geldt de lage-emissiezone alleen binnen de stadsring, dus niet op het volledige grondgebied. Voor wagens op benzine, LPG en CNG moet je auto minstens euronorm 2 hebben. Dat is dus dezelfde als in Antwerpen en Brussel. Met een auto met euronorm 1 of lager mag je niet binnen. Voor dieselwagens vanaf euronorm 4 kan je nog wel binnen, mits betaling. Vanaf 5 euronorm is er geen probleem. In 2025 komen er strengere regels voor alle types auto’s.

In Gent mag je met je wagen met euronorm 4 tegen betaling dus nog wel binnen. Net als in Antwerpen kan je betalen met periodes van een week, een maand, enkele maanden of een jaar. Maar let op, want de tarieven verschillen naar diesel euronorm 4, voertuigen voor markten, old-timers, etc. En anders dan in Antwerpen mag je ook nog binnen met auto’s die helemaal verboden zijn. Maar dan moet je een dagpas kopen. Dat kan maximum 8 keer per jaar aan 35 euro.