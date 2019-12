"The first temptation of Christ": homoseksuele Jezus shockeert Brazilianen

Sinds 3 december kan je op de streamingzender Netflix in Brazilië kijken naar "The first temptation of Christ", de eerste verleiding (of verzoeking, zoals het in bijbelse termen heet) van Christus. Een titel die verwijst naar de veertig dagen die Jezus alleen in de woestijn doorbracht en moest weerstaan aan de verleidingen die de Duivel hem voorschotelde.

In tegenstelling tot wat je misschien zou vermoeden, is het geen klassiek-religieuze film, integendeel. Het is de eenmalige kerstspecial van de Braziliaanse comedygroep Porta dos Fundos. Een komische film van ongeveer 45 minuten die kwaad bloed zet in Brazilië: Jezus wordt er namelijk in voorgesteld als een homoseksuele man.

"Jezus wordt 30 en brengt een onverwachte gast mee om kennis te maken met zijn familie", zo luidt de omschrijving op Netflix. Jezus neemt zijn vriend Orlando mee naar huis ("ik heb hem leren kennen in de woestijn") en het feest loopt daarop lichtelijk uit de hand.