Unia en werkgevers werken samen om meer diversiteit op de werkvloer te krijgen 

"We hebben in het verleden al regelmatig vragen gekregen van werkgevers in verband met de ramadan", geeft Sebrechts als voorbeeld. "Ze vroegen zich af of ze hun werknemers dan vrijaf moeten geven. Anderen wisten niet goed hoe ze moesten omgaan met de vraag van een werknemer met een handicap om een aangepast bureau te krijgen."

"Het is dit soort kwesties waar we de werkgevers bij willen helpen. We willen hen op de hoogte brengen van de wetgeving en hun juridische kennis bijspijkeren, en hen leren omgaan met diversiteit. Zowel op de vloer als in hun communicatie."