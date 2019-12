Die extra opties hebben wel tot gevolg dat de binnenruimte van de voertuigen erg klein is geworden.



Een testgroep beoordeelde de aanpassingen als "zeer hoog risico (bij gebruik)" en "zeer grote hinder". Ook bij dagelijks gebruik duiken er ernstige problemen op: "Bediening van pedalen (remmen,…) en stuurwiel gaat zeer moeilijk of niet voor alle militairen", beoordelen de gebruikers.

"De verhoogde vloer maakt in- en uitstijgen zeer moeilijk", gaat het verder.

De conclusie in het interne rapport is duidelijk. De gebruikers beschouwen "alle Pandurs MLU als niet operationeel en niet baanvaardig om veiligheidsredenen".