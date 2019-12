Waarom de carpoolstroken op de E411 nog geen succesverhaal zijn

Carpoolstroken bestaan vooral in de Verenigde Staten. Maar ook in sommige Europese steden zijn ze succesvol. Onder meer in Madrid, Bristol en Trondheim. In sommige steden moet je minstens met drie in de wagen zitten om van de carpoolstrook gebruik te mogen maken. In sommige dan weer twee. In Wallonië is het minimum drie, en dat is volgens regelmatige gebruikers een minpunt.