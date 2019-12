De Warmste Week in Kortrijk gestart met eerste kippenvelmomentje: "We will rock you" met 100 drummers  

De drie Studio Brussel-dj's stapten voor het eerst op het warmste podium. DJ's Joris Brys, de zwangere Eva De Roo en Fien Germijns zullen verzoekplaten draaien die geld in het laatje brengen voor de goede doelen van De Warmste Week. "Yes, eindelijk", startte De Roo.

De allereerste plaat werd er eentje van burgemeester Vincent Van Quickenborne en het was een medley: "We will rock you" van Queen gevolgd door onder meer "Smoke on the water" van Deep Purple en "Let's dance" van David Bowie. En dat nummer werd kracht bijgezet door maar liefst 100 (gemutste) drummers op het Nelson Mandelaplein. Een kippenvelmoment in alle vroegte.