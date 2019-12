Woekersite in Oudenaarde wordt cultuurparadijs

De komende vijf jaar zal de stad Oudenaarde 81 miljoen euro investeren in verschillende projecten. Een groot deel van het geld gaat naar de bouw van het nieuwe cultureel centrum. “De Woekersite wordt één van de belangrijkste en grootste projecten van deze legislatuur”, vertelt schepen van cultuur Stefaan Vercamer (CD&V). “We voorzien 14 miljoen euro om van deze site dé cultuursite van de stad te maken.”

Grote theaterzaal

“De huidige theaterzaal was te klein geworden”, gaat Stefaan Vercamer verder. “De zaal was steeds druk bezet. Daaruit blijkt dat er echt nood is aan een nieuwe en grote cultuurzaal met meer dan 400 plaatsen.”

De Woekersite ligt tussen het historisch centrum van de stad Oudenaarde en het Liedtspark. “Dat zijn twee mooie plekken in de stad, en daarom willen we ook dat de Woekersite voor verbinding tussen de twee kan zorgen.”

Burgerinspraak

“Tegen april moeten we onze projectdefinitie klaar hebben”, zegt Stefaan Vercamer nog. “Van januari tot april zullen de inwoners ook inspraak hebben. Ze mogen laten weten waar wij rekening mee moeten houden.

Meer dan een theaterzaal

“De bedoeling is dat er ook een cultuurcafé komt en dat de cultuurdienst naar de site zal verhuizen. Er zal ook een plaats zijn voor beeldende kunst. En daarnaast wordt de muziekacademie ook geïntegreerd op deze site.”