Wolf mogelijk onderweg van Nederlands Limburg naar Vlaanderen

In Heijen, in het noorden van Nederlands Limburg, is vorige zaterdag een wolf gespot. Organisatie Welkom Wolf denkt dat het dier mogelijk onderweg is naar Vlaanderen. De organisatie roept iedereen op waakzaam te zijn en waarnemingen van wolven of mogelijke wolven te melden via hun meldpunt. Volgens Welkom Wolf zal de natuurlijke corridor langs de Maas de wolf "vanzelf in onze richting" leiden.