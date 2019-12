Zandhoven, de enige gemeente in de provincie Antwerpen zonder GAS-boetes: "We zijn een vreedzaam volk in de Kempen"

"Wij hebben het geluk dat we in Zandhoven de noodzaak niet voelen om GAS-boetes in te voeren. Wij zijn blijkbaar een gelukkig vreedzaam volk in de Kempen", zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V) in "Start je dag". Buurgemeente Ranst gaat als voorlaatste gemeente in onze provincie wél overstag en voert vanaf 1 januari GAS-boetes in. "Ik begrijp dat ze in Ranst liever hadden dat wij meededen. We zitten in één en dezelfde politiezone en werken daar ook goed samen. Maar mijn schepencollege en ik geloven niet in GAS-boetes. Het is tegenwoordig toch godgeklaagd. Je kan niet meer buitenkomen of je moet erop letten om geen klein beetje over de lijn te gaan of je riskeert een boete. Dat is niet onze filosofie."

Vandalisme? Zelf opkuisen

De burgemeester van Zandhoven gelooft in een andere aanpak. "Een tijdje geleden hadden we nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd. Die waren al snel bekrast en beschreven met alcoholstiften", vertelt Luc Van Hove. "Via facebook hebben we de daders kunnen terugvinden. Die kwamen niet uit Zandhoven, en ook niet uit Ranst zeg ik voor de goede vrede. We hebben de bewuste jongeren alles zelf laten opkuisen en wegschrobben. Dat vinden we beter dan een GAS-boete die pa of ma lief toch betaalt." Is Zandhoven dan zoals het dorp van Asterix dat als laatse weerstand biedt? "Eigenlijk wel en dat is toch mooi? Laten we vertrouwen op het gezond verstand van de mensen", besluit burgemeester Luc Van Hove (foto onder).