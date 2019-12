4 extra #LikeMe concerten in de Lotto Arena

Het gaat hard voor #LikeMe. De serie is mateloos populair bij jong én oud. #LikeMe is een fictiereeks die wordt uitgezonden op Ketnet en heeft een hoog musicalgehalte. De reeks bevat bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers zoals ‘Lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen, ‘Porselein‘ van Yasmine en ‘Het is weer voorbij die mooie zomer‘ van Gerard Cox. Deze verrassende muzikale reeks verbindt generaties: Ketnetters van nu kunnen kennismaken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van hun (groot)ouders.