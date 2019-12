5 kindjes gewond in nieuw zwembad Diksmuide, stad neemt maatregelen

De glijbaan is een vaste constructie en kan dus niet worden weggenomen. "We vragen nu aan de architect om er een trap aan te koppelen", zegt schepen van Sport Marc De Keyrel. "Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, want we zitten in een zwembadomgeving. Alles moet aan de normen voldoen. We nemen nu tijdelijke maatregelen. Zo mogen ze de glijbaan niet meer opklimmen en kinderen boven de zeven jaar mogen het peuterbad niet meer in."